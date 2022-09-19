Совбез Армении сообщил о 207 погибших и пропавших без вести из-за конфликта на границе

Более 200 человек погибли в Армении в результате обострения конфликта с Азербайджаном. Об этом говорится в заявлении, принятом на заседании Совета безопасности страны 19 сентября.

"В результате агрессии количество погибших и пропавших без вести достигает 207, в том числе три гражданских лица убиты, местонахождение двух гражданских лиц считается неизвестным. 293 военнослужащих и семь гражданских получили ранения, 20 военнослужащих попали в плен", — сказано в заявлении.