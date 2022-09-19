Совбез Армении сообщил о 207 погибших и пропавших без вести из-за конфликта на границе
Более 200 человек погибли в Армении в результате обострения конфликта с Азербайджаном. Об этом говорится в заявлении, принятом на заседании Совета безопасности страны 19 сентября.
"В результате агрессии количество погибших и пропавших без вести достигает 207, в том числе три гражданских лица убиты, местонахождение двух гражданских лиц считается неизвестным. 293 военнослужащих и семь гражданских получили ранения, 20 военнослужащих попали в плен", — сказано в заявлении.
Также СБ Армении располагает данными о случаях "пыток, нанесения увечий и убийства азербайджанцами захваченных армянских военнослужащих".
Напомним, официальный Ереван 13 сентября заявил об ударах Азербайджана по приграничным городам. Ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. После этого в Армению прибыла оперативная группа Объединённого штаба ОДКБ. 14 сентября Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня, в итоге сторонам удалось договориться о перемирии.