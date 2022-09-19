Футболиста Головина назвали лучшим игроком последнего матча "Монако"

Российский полузащитник Александр Головин признан болельщиками "Монако" лучшим игроком своей команды в матче против "Реймса", который завершился победой монегасков со счётом 3:0. Об этом говорится на сайте клуба.

За россиянина проголосовало 32% поклонников "Монако". Вторым, по их версии, в списке стал Аксель Дисаси, набравший 30% голосов респондентов. Добавим, что Головин впервые в нынешнем сезоне сумел стать лучшим игроком матча по версии болельщиков "Монако".