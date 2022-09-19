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19 сентября, 13:53

Футболиста Головина назвали лучшим игроком последнего матча "Монако"

Российский полузащитник Александр Головин признан болельщиками "Монако" лучшим игроком своей команды в матче против "Реймса", который завершился победой монегасков со счётом 3:0. Об этом говорится на сайте клуба.

За россиянина проголосовало 32% поклонников "Монако". Вторым, по их версии, в списке стал Аксель Дисаси, набравший 30% голосов респондентов. Добавим, что Головин впервые в нынешнем сезоне сумел стать лучшим игроком матча по версии болельщиков "Монако".

Снова на коне: Александр Головин забил первый гол в текущем сезоне чемпионата Франции

Снова на коне: Александр Головин забил первый гол в текущем сезоне чемпионата Франции

Ранее Лайф сообщал, что в матче против "Реймса" Александр Головин забил свой первый гол в нынешнем сезоне. Произошло это в самом начале второго тайма встречи.

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asmonaco.com

Шамиль Гаджиев

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