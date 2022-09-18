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18 сентября, 12:33

Снова на коне: Александр Головин забил первый гол в текущем сезоне чемпионата Франции

Головин забил первый гол за "Монако" в текущем сезоне

Российский полузащитник французского футбольного клуба "Монако" Александр Головин забил свой первый гол в текущем розыгрыше чемпионата Франции.

В матче восьмого тура турнира Головин смог поразить ворота клуба "Реймс". Произошло это в начале второго тайма после передачи от защитника Акселя Дисаси.

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Добавим, что Головин выступает за "Монако" с 2018 года. Всего за французский клуб он провёл 141 матч, в которых забил 17 голов и отдал 27 результативных передач.

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Getty Images / MANDOGA MEDIA / Picture alliance v

Шамиль Гаджиев

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