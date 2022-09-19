Песков порассуждал об итогах "громкого" визита Пелоси в Армению
Россия положительно воспринимает любые попытки на деле помочь урегулировать разногласия между Азербайджаном и Арменией. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о визите в Ереван спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
"Всё, что не на словах, а на деле — и не громко, не популистски, а в реальности, тихо и по-деловому, — может способствовать нормализации отношений, может способствовать стабилизации ситуации на границе, это всё может приветствоваться. Могут ли в реальности способствовать этой нормализации такие громкие действия и заявления — посмотрим, со временем это всё будет понятно", — заметил Песков.
"Необоснованные и несправедливые обвинения": В Азербайджане раскритиковали заявления Пелоси в Ереване
Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Армению, там она будет находиться до 19 сентября. В честь её приезда несколько тысяч жителей Еревана вышли на митинг. Собравшиеся граждане призывали Запад к более активному вмешательству в конфликт Армении с Азербайджаном.
ТАСС / Сергей Бобылёв