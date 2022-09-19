Песков порассуждал об итогах "громкого" визита Пелоси в Армению

"Всё, что не на словах, а на деле — и не громко, не популистски, а в реальности, тихо и по-деловому, — может способствовать нормализации отношений, может способствовать стабилизации ситуации на границе, это всё может приветствоваться. Могут ли в реальности способствовать этой нормализации такие громкие действия и заявления — посмотрим, со временем это всё будет понятно", — заметил Песков.