Жители Еревана вышли на улицы из-за приезда Пелоси

Несколько тысяч жителей Еревана вышли на митинг в честь приезда спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.

Жители Еревана вышли на улицы в честь приезда Пелоси. Видео © Twitter / Gabriel Gavin

На кадрах можно заметить большое скопление людей, держащих в руках флаги США, Франции, Евросоюза и Армении.

Среди собравшихся, как передаёт корреспондент, много сотрудников западных НКО, а также сторонников армянских националистических организаций, которые и стали инициаторами митинга. Отмечается, что граждане призывали Запад к более активному вмешательству в конфликт Армении с Азербайджаном.