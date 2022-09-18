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18 сентября, 14:05

Жители Еревана вышли на улицы из-за приезда Пелоси

Несколько тысяч жителей Еревана вышли на митинг в честь приезда Пелоси

Несколько тысяч жителей Еревана вышли на митинг в честь приезда спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.

Жители Еревана вышли на улицы в честь приезда Пелоси. Видео © Twitter / Gabriel Gavin

На кадрах можно заметить большое скопление людей, держащих в руках флаги США, Франции, Евросоюза и Армении.

Среди собравшихся, как передаёт корреспондент, много сотрудников западных НКО, а также сторонников армянских националистических организаций, которые и стали инициаторами митинга. Отмечается, что граждане призывали Запад к более активному вмешательству в конфликт Армении с Азербайджаном.

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Ранее Лайф рассказывал, что Пелоси прибыла в Армению, где будет находиться до 19 сентября. В ходе визита она встретится со спикером Национального собрания Армении Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами для обсуждения отношений между двумя странами и текущей обстановки в области безопасности.

Обложка ©

Twitter / Gabriel Gavin

Григорий Воронцов

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