Жители Еревана вышли на улицы из-за приезда Пелоси
Несколько тысяч жителей Еревана вышли на митинг в честь приезда Пелоси
Несколько тысяч жителей Еревана вышли на митинг в честь приезда спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.
Жители Еревана вышли на улицы в честь приезда Пелоси. Видео © Twitter / Gabriel Gavin
На кадрах можно заметить большое скопление людей, держащих в руках флаги США, Франции, Евросоюза и Армении.
Среди собравшихся, как передаёт корреспондент, много сотрудников западных НКО, а также сторонников армянских националистических организаций, которые и стали инициаторами митинга. Отмечается, что граждане призывали Запад к более активному вмешательству в конфликт Армении с Азербайджаном.
Ранее Лайф рассказывал, что Пелоси прибыла в Армению, где будет находиться до 19 сентября. В ходе визита она встретится со спикером Национального собрания Армении Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами для обсуждения отношений между двумя странами и текущей обстановки в области безопасности.
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Twitter / Gabriel Gavin