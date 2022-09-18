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18 сентября, 13:56

"Меняю Санду на дрова": Молдаване начали акцию протеста у здания администрации Санду

В Кишинёве проходит акция протеста у здания Администрации Президента Молдавии

Массовая антиправительственная акция началась у здания Администрации Президента Молдавии, сообщает радио Sputnik.

Акция протеста перед зданием Администрации Президента Молдавии. Видео © Twitter / KhoaiNui

Протестующие вышли с табличками и плакатами, на которых написаны такие лозунги: "Молдове нужно тепло", "Нет холодной зиме", "Майа, уходи", "Меняю Санду на дрова", а также высказывания президента Молдавии, которыми она призывала сограждан нарубить дров и задавалась вопросами, что не так с ценами и зачем людям нужен газ. Вместе с этим участники акции скандируют "Америка, иди домой".

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Накануне сообщалось, что в воскресной акции протеста оппозиции в Молдавии примет участие 50 тысяч человек. Данные о проведении митинга и количестве участников из разных регионов страны были направлены в мэрию Кишинёва. Протестующие пытаются добиться прекращения преследования политических оппонентов и отставки руководства Молдавии.

Обложка ©

Кадр из видео Twitter / KhoaiNui

Светлана Оперук

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