"Меняю Санду на дрова": Молдаване начали акцию протеста у здания администрации Санду
В Кишинёве проходит акция протеста у здания Администрации Президента Молдавии
Массовая антиправительственная акция началась у здания Администрации Президента Молдавии, сообщает радио Sputnik.
Акция протеста перед зданием Администрации Президента Молдавии. Видео © Twitter / KhoaiNui
Протестующие вышли с табличками и плакатами, на которых написаны такие лозунги: "Молдове нужно тепло", "Нет холодной зиме", "Майа, уходи", "Меняю Санду на дрова", а также высказывания президента Молдавии, которыми она призывала сограждан нарубить дров и задавалась вопросами, что не так с ценами и зачем людям нужен газ. Вместе с этим участники акции скандируют "Америка, иди домой".
Накануне сообщалось, что в воскресной акции протеста оппозиции в Молдавии примет участие 50 тысяч человек. Данные о проведении митинга и количестве участников из разных регионов страны были направлены в мэрию Кишинёва. Протестующие пытаются добиться прекращения преследования политических оппонентов и отставки руководства Молдавии.
Кадр из видео Twitter / KhoaiNui