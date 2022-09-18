"Меняю Санду на дрова": Молдаване начали акцию протеста у здания администрации Санду

Протестующие вышли с табличками и плакатами, на которых написаны такие лозунги: "Молдове нужно тепло", "Нет холодной зиме", "Майа, уходи", "Меняю Санду на дрова", а также высказывания президента Молдавии, которыми она призывала сограждан нарубить дров и задавалась вопросами, что не так с ценами и зачем людям нужен газ. Вместе с этим участники акции скандируют "Америка, иди домой".