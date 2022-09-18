В Херсоне назвали возможную цель ракетной атаки ВСУ
Ракета упала в парке "Юбилейный" в Херсоне, где собираются сотни граждан
Целью ракетной атаки украинских военных по Херсону, предположительно, был центр гуманитарной помощи, находящийся в парке "Юбилейный". Об этом сообщили в Администрации Херсонской области.
"Было зафиксировано пять взрывов, из которых четыре — это работа ПВО города. Целью атаки, предположительно, стал центр гуманитарной помощи партии "Единая Россия", который находится в парке "Юбилейный". К счастью, ракета в цель не попала", — сказано в сообщении.
Снаряд упал на территории парка, где в воскресенье собираются сотни и тысячи херсонцев, включая детей, добавили в администрации. По счастливой случайности никто не пострадал, незначительные повреждения получили ближайшие здания.
Ранее замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что США могут быть причастны к обстрелу Администрации Херсонской области. Удар проводился из РСЗО HIMARS, ни один выстрел из которой не проходит без контроля Вашингтона, уточнил он.
Telegram-канал Администрации Херсонской области (архивное фото)