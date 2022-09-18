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18 сентября, 13:51

В Херсоне назвали возможную цель ракетной атаки ВСУ

Ракета упала в парке "Юбилейный" в Херсоне, где собираются сотни граждан

Целью ракетной атаки украинских военных по Херсону, предположительно, был центр гуманитарной помощи, находящийся в парке "Юбилейный". Об этом сообщили в Администрации Херсонской области.

"Было зафиксировано пять взрывов, из которых четыре — это работа ПВО города. Целью атаки, предположительно, стал центр гуманитарной помощи партии "Единая Россия", который находится в парке "Юбилейный". К счастью, ракета в цель не попала", — сказано в сообщении.

Снаряд упал на территории парка, где в воскресенье собираются сотни и тысячи херсонцев, включая детей, добавили в администрации. По счастливой случайности никто не пострадал, незначительные повреждения получили ближайшие здания.

Пять взрывов прогремело в Херсоне, в небе видны следы от ракет

Пять взрывов прогремело в Херсоне, в небе видны следы от ракет

Ранее замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что США могут быть причастны к обстрелу Администрации Херсонской области. Удар проводился из РСЗО HIMARS, ни один выстрел из которой не проходит без контроля Вашингтона, уточнил он.

Обложка ©

Telegram-канал Администрации Херсонской области (архивное фото)

Артур Лапсаков
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