В Херсоне назвали возможную цель ракетной атаки ВСУ

Целью ракетной атаки украинских военных по Херсону, предположительно, был центр гуманитарной помощи, находящийся в парке "Юбилейный". Об этом сообщили в Администрации Херсонской области.

"Было зафиксировано пять взрывов, из которых четыре — это работа ПВО города. Целью атаки, предположительно, стал центр гуманитарной помощи партии "Единая Россия", который находится в парке "Юбилейный". К счастью, ракета в цель не попала", — сказано в сообщении.

Снаряд упал на территории парка, где в воскресенье собираются сотни и тысячи херсонцев, включая детей, добавили в администрации. По счастливой случайности никто не пострадал, незначительные повреждения получили ближайшие здания.