Бастрыкин взял на контроль дело о гибели двухлетней девочки в Новосибирске из-за йогурта

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти двухлетней девочки в Новосибирске, которая попала в больницу после употребления йогурта, а также рассмотреть возможность возбуждения второго уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Мать ребёнка, руководствуясь заключением экспертизы, добивается возбуждения второго уголовного дела в отношении реаниматолога из второй больницы, куда был перенаправлен ребёнок", — сказано в записи.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК. Сейчас следственные органы Новосибирской области расследуют уголовное дело о халатности в отношении хирурга больницы, куда была изначально доставлена девочка, которой в январе 2020 года стало плохо после употребления йогурта. Врачи перенаправили ребёнка в другое медучреждение, где через несколько часов она умерла.

По данным Минздрава Новосибирской области, судебно-медицинская экспертиза показала наличие у ребёнка врождённой аномалии развития кишечника, которая привела к завороту толстой и тонкой кишки. Как сообщили местные СМИ, обследовавший девочку хирург не увидел этого на рентгеновских снимках и ошибочно диагностировал у неё диабет, после чего направил в другое учреждение. Там пациентку поместили в реанимацию, дали снотворное и не оказали надлежащей медпомощи, хотя, как уверены мать и адвокаты, ребёнку была показана экстренная операция.