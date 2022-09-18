В доме олигарха Коломойского прошёл обыск

У украинского олигарха Игоря Коломойского прошёл обыск по уголовному делу о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" почти на 13 миллиардов гривен. Об этом сообщает "Зеркало недели".

По данным издания, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины нагрянули в дом бизнесмена в пять утра по месту его проживания на курорте Буковель (Ивано-Франковская область). В ходе обыска были изъяты документы и некий гаджет, а также скачана информация с него.

Стоит отметить, что следствие по делу "Укрнафты" началось ещё в 2019 году, но тогда ему хода не дали. Коломойский является совладельцем данной компании, топ-менеджерам которой недавно были предъявлены обвинения в финансовых махинациях. По этому делу олигарх пока не проходит обвиняемым.