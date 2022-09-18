НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 сентября, 13:09

В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за грозы, града и шквалистого ветра

В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за плохих погодных условий. Об этом говорится в заявлении ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

"Штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений в МО города Сочи. С утра и до конца 19 сентября, а также в течение 20 и 21 сентября 2022 года на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20–22 м/с", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, на реках ожидается резкий подъём уровня воды, причём местами он будет доходить до неблагоприятных отметок. В региональном ГУ МЧС уточнили, что на протяжении этих трёх дней на участке Магри – Весёлое есть угроза формирования смерчей над морем.

Спасатели посоветовали находиться в помещениях и не выходить из них при усилении ветра. А если стихия настигла на улице, стоит укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, подчеркнули в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Лайф публикует первое видео с места убийства прораба на стройке в Сочи

Лайф публикует первое видео с места убийства прораба на стройке в Сочи

Ранее Лайф писал, что у берегов Большого Утриша в акватории Чёрного моря на территории Анапы обнаружили абсолютно пустую "яхту-призрак". На небольшой дрейфующий борт наткнулись инспекторы заповедника вечером 3 сентября. Внутри не оказалось ни людей, ни документов.

Обложка ©

Unsplash

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров