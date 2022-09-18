В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за грозы, града и шквалистого ветра
В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за плохих погодных условий. Об этом говорится в заявлении ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
"Штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений в МО города Сочи. С утра и до конца 19 сентября, а также в течение 20 и 21 сентября 2022 года на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20–22 м/с", — сказано в сообщении.
По данным ведомства, на реках ожидается резкий подъём уровня воды, причём местами он будет доходить до неблагоприятных отметок. В региональном ГУ МЧС уточнили, что на протяжении этих трёх дней на участке Магри – Весёлое есть угроза формирования смерчей над морем.
Спасатели посоветовали находиться в помещениях и не выходить из них при усилении ветра. А если стихия настигла на улице, стоит укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, подчеркнули в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Ранее Лайф писал, что у берегов Большого Утриша в акватории Чёрного моря на территории Анапы обнаружили абсолютно пустую "яхту-призрак". На небольшой дрейфующий борт наткнулись инспекторы заповедника вечером 3 сентября. Внутри не оказалось ни людей, ни документов.
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