В Забайкалье полицейского застрелили прямо в служебной машине

Неизвестные застрелили сотрудника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД Забайкальского края, его тело обнаружено в служебной машине в Акшинском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в беседе с ТАСС.

"По предварительным данным, сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД находился в командировке в Акшинском районе. Сегодня в служебном автомобиле было обнаружено его тело с огнестрельным ранением", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают сотрудники краевого УМВД с коллегами из межмуниципального отдела МДВ РФ "Акшинский". Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, а также принимают действия по задержанию причастных к преступлению.