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18 сентября, 12:56

В Забайкалье полицейского застрелили прямо в служебной машине

В Забайкалье нашли тело полицейского с огнестрельным ранением

Неизвестные застрелили сотрудника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД Забайкальского края, его тело обнаружено в служебной машине в Акшинском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в беседе с ТАСС.

"По предварительным данным, сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД находился в командировке в Акшинском районе. Сегодня в служебном автомобиле было обнаружено его тело с огнестрельным ранением", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают сотрудники краевого УМВД с коллегами из межмуниципального отдела МДВ РФ "Акшинский". Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, а также принимают действия по задержанию причастных к преступлению.

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Ранее Лайф рассказывал, что омского бизнесмена застрелили в его же доме. Тело мужчины обнаружили с шестью пулевыми ранениями. Правоохранители рассматривают версию убийства.

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук

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