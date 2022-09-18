В тайваньской школе из-за землетрясения обрушился потолок спортзала прямо во время занятия
В школе на Тайване прямо во время урока физкультуры обрушился потолок спортзала, это произошло из-за землетрясения. Ученики спаслись лишь чудом из-под падающих обломков. В Сети появилось видео инцидента.
Момент обрушения потолка спортзала в тайваньской школе. Видео © Twitter / jayapluschannel
Ранее сообщалось, что на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,2, есть угроза цунами. В некоторых местах обрушились дома, на месте работают экстренные службы.
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Кадр из видео. Twitter / jayapluschannel