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18 сентября, 12:53

В тайваньской школе из-за землетрясения обрушился потолок спортзала прямо во время занятия

В школе на Тайване прямо во время урока физкультуры обрушился потолок спортзала, это произошло из-за землетрясения. Ученики спаслись лишь чудом из-под падающих обломков. В Сети появилось видео инцидента.

Момент обрушения потолка спортзала в тайваньской школе. Видео © Twitter / jayapluschannel

Ранее сообщалось, что на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,2, есть угроза цунами. В некоторых местах обрушились дома, на месте работают экстренные службы.

В результате мощного землетрясения в Папуа – Новой Гвинее погибло минимум три человека

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Кадр из видео. Twitter / jayapluschannel

Светлана Оперук

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