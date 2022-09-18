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18 сентября, 12:42

ВСУ ударили по жилому дому в Куйбышеве

Рогов: ВСУ обстреляли пятиэтажку в Куйбышеве из HIMARS

Украинские военные нанесли удар из американской установки HIMARS по жилому пятиэтажному дому в Куйбышеве. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

ВСУ ударили по жилому дому в Куйбышеве. Видео © Telegram / "Владимир Рогов"

"В Куйбышеве боевики ВСУ нанесли удар по пятиэтажке мирных жителей американским оружием HIMARS", — написал он.

По словам местных жителей, всего было выпущено шесть снарядов.

ВСУ обстреляли колонию в Еленовке из РСЗО "Ураган"

ВСУ обстреляли колонию в Еленовке из РСЗО "Ураган"

Лайф рассказывал, что ВСУ ведут обстрел Новой Каховки, работает российская ПВО. Ранее власти объявили в городе воздушную тревогу.

Обложка ©

Telegram / "Владимир Рогов"

Григорий Воронцов

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