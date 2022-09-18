ВСУ ударили по жилому дому в Куйбышеве
Рогов: ВСУ обстреляли пятиэтажку в Куйбышеве из HIMARS
Украинские военные нанесли удар из американской установки HIMARS по жилому пятиэтажному дому в Куйбышеве. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
ВСУ ударили по жилому дому в Куйбышеве. Видео © Telegram / "Владимир Рогов"
"В Куйбышеве боевики ВСУ нанесли удар по пятиэтажке мирных жителей американским оружием HIMARS", — написал он.
По словам местных жителей, всего было выпущено шесть снарядов.
Лайф рассказывал, что ВСУ ведут обстрел Новой Каховки, работает российская ПВО. Ранее власти объявили в городе воздушную тревогу.
Telegram / "Владимир Рогов"