Белгородский губернатор заявил о тяжёлых разрушениях в Валуйках после атаки ВСУ

В результате обстрела города Валуйки в Белгородской области со стороны ВСУ различные разрушения есть в 72 жилых домах, это самые тяжёлые последствия после удара по Белгороду в июле, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Возвращаюсь из Валуек. На сегодняшний день это, наверное, самые тяжёлые последствия от обстрела со стороны Украины после города Белгорода 3 июля. Подомовой обход показал, что в 72 жилых домах есть разрушения различной степени тяжести. По девяти домам будет проводиться дополнительная экспертиза, но уже сейчас видно, что восстановлению они не подлежат. Только сносить и строить заново", — написал он в телеграм-канале.

С 19 сентября заместитель губернатора Владимир Базаров, министр строительства Оксана Козлитина, министр ЖКХ Алексей Ботвиньев и глава округа Алексей Дыбов проведут подомовой обход территории и зафиксируют все разрушения, добавил Гладков. Там, где это возможно, строительные бригады сразу начнут восстановительные работы. Отдельно глава области поручил помочь жителям вывезти личные вещи и, если это необходимо, организовать складское помещение под хранение.









"Проговорил на месте с жителями разрушенных домов о том, как и чем будем помогать. Как и раньше, договариваемся с жителями, что ремонт каждого дома будет снят с контроля только после получения расписки собственника жилья в том, что всё восстановлено в полном объёме и претензий нет. Это же правило касается и личного транспорта", — добавил губернатор.