Губернатор Белгородской области заявил о переводе приграничных школ на удалёнку

Школы в Белгородском районе в десятикилометровой зоне вдоль границы с Украиной переводятся на дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"Принял решение, что с завтрашнего дня школы в Белгородском районе в 10-километровой зоне вдоль границы переводим на дистанционное обучение. В детских садах будут работать дежурные группы", — написал он в телеграм-канале.

Решение было принято в ходе объезда приграничных районов, которые были обстреляны украинскими войсками за последние несколько дней. Со ссылкой на главу поселения Гладков уточнил, что в селе Красный Хутор есть разрушения в 30 домовладениях и одном доме культуры. При этом два здания предстоит отстраивать заново.

"Почти всех жителей села вывезли, часть из них остановилась у родственников, часть сейчас проживает в пунктах временного размещения. Чуть позже обязательно заеду к ним. Завтра организуем вывоз из села домашних животных: у кого-то это коровы, у кого-то — собаки и кошки", — добавил губернатор.