Жительница села Красный Хутор под Белгородом погибла из-за обстрела ВСУ

Жительница села Красный Хутор погибла в результате обстрела Вооружёнными силами Украины, ещё два человека получили ранения. Об этом сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

"В результате обстрела села Красный Хутор в Белгородском районе пострадало три человека <...> Одна женщина, к сожалению, скончалась", — написал он в телеграм-канале, уточнив, что двоим с лёгкими ранениями оказали медицинскую помощь и отпустили домой.