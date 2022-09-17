Жительница села Красный Хутор под Белгородом погибла из-за обстрела ВСУ
Один человек погиб и двое пострадали при обстреле ВСУ белгородского села Красный Хутор
Жительница села Красный Хутор погибла в результате обстрела Вооружёнными силами Украины, ещё два человека получили ранения. Об этом сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.
"В результате обстрела села Красный Хутор в Белгородском районе пострадало три человека <...> Одна женщина, к сожалению, скончалась", — написал он в телеграм-канале, уточнив, что двоим с лёгкими ранениями оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
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Напомним, об обстреле села Красный Хутор украинскими войсками губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил днём 17 сентября. Это уже не первый раз, когда населённый пункт подвергается ударам. Перед этим ВСУ вели обстрел села 15-го числа.
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