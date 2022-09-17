Пушилин приехал на место обстрела в Донецке
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин приехал на место обстрелов в Донецке, куда прилетели снаряды ВСУ. Видео он опубликовал в телеграм-канале.
Пушилин приехал на место обстрела ВСУ в Донецке. Видео © Telegram-канал Дениса Пушилина
"Опять обстрел центра Донецка по тем же координатам. Опять гибель и ранения мирных жителей. Когда боевики попадают к нам в плен — все водители и повара. Нет там невиновных и непричастных! Террористы должны быть уничтожены", — написал он.
Службы уже работают на месте обстрелов, восстанавливая город от последствий ударов, добавил Пушилин, выразив соболезнования родным и близким погибших.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели жителя Петровского района. Обстрел города украинские военные ведут с самого утра 17 сентября.
Кадр видео Telegram-канала Дениса Пушилина