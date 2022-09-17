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17 сентября, 12:12

Пропавшего 11-летнего школьника из Кемерова нашли в Новосибирске спустя девять дней

Пропавшего 11-летнего школьника из Кемерова полицейские нашли в Новосибирске. 8 сентября около 12:00 (16:00 мск) он ушёл гулять, после чего о его местонахождении ничего не было известно. Об этом говорится в заявлении ГУ МВД по Кемеровской области в телеграм-канале.

"Сотрудники полиции Кемерова организовали масштабные поисковые мероприятия. <...> В течение девяти дней они не прекращались. <...> В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий местонахождение подростка было установлено. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции "Ленинский" УМВД России по городу Кемерово обнаружили его в городе Новосибирске", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, сообщение от матери мальчика поступило к полицейским на следующий день после его пропажи. Сообщается, что ориентировка на подростка была опубликована в СМИ и социальных медиа. В поисках в том числе участвовали волонтёры, педагоги и местные жители.

По предварительным данным, мальчик уехал в другой город вместе с совершеннолетним знакомым. Как сообщает ТАСС, подростка нашли за 260 км от дома в Новосибирске. В скором времени школьник прибудет в Кемерово, где правоохранители установят все обстоятельства случившегося.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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