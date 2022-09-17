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Опубликовано 17 сентября 2022, 12:02

Росгвардейцы задержали свыше 50 пособников ВСУ и СБУ в Запорожской и Херсонской областях

Сотрудники Росгвардии за неделю задержали в Херсонской и Запорожской областях 52 подозреваемых в пособничестве Вооружённым силам Украины и СБУ, было обнаружено два тайника с оружием и припасами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

  • Изъятый у украинских спецслужб и военных схрон. Фото © Росгвардия
    Изъятый у украинских спецслужб и военных схрон. Фото © Росгвардия
  • Изъятый у украинских спецслужб и военных схрон. Фото © Росгвардия
    Изъятый у украинских спецслужб и военных схрон. Фото © Росгвардия
  • Изъятый у украинских спецслужб и военных схрон. Фото © Росгвардия
    Изъятый у украинских спецслужб и военных схрон. Фото © Росгвардия
  • Изъятый у украинских спецслужб и военных схрон. Фото © Росгвардия
    Изъятый у украинских спецслужб и военных схрон. Фото © Росгвардия
  • Изъятый у украинских спецслужб и военных схрон. Фото © Росгвардия
    Изъятый у украинских спецслужб и военных схрон. Фото © Росгвардия

Изъятый у украинских спецслужб и военных схрон. Фото © Росгвардия

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"В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы за неделю задержали 52 подозреваемых в пособничестве националистическим организациям, СБУ и ВСУ, обнаружено два тайника с вооружением и боеприпасами", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате была изъята противотанковая управляемая ракета "Конкурс", восемь реактивных пехотных огнемётов, пять ручных противотанковых гранатомётов и столько же выстрелов к ним, две противотанковые мины, 29 единиц огнестрельного оружия, в том числе три иностранного производства, 25 ручных гранат различных модификаций, а также 0,8 килограмма тротила в виде шашек по 200 грамм, более 4,5 тысячи патронов к стрелковому оружию различного калибра. Росгвардейцы вместе с тем обезвредили самодельное взрывное устройство и более 90 мин и артиллерийских снарядов.

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Ранее Росгвардия задержала 130 пособников ВСУ и СБУ в Запорожье и Херсонщине. У них изъяли внушительный арсенал оружия, среди трофеев — переносной противотанковый ракетный комплекс NLAW.

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Росгвардия

Евгения Колесникова
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