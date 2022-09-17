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17 сентября, 11:46

Шольц рассказал о тоне Путина во время переговоров

Шольц: Беседы с Путиным всегда проходят в доброжелательном тоне

Переговоры с российским лидером Владимиром Путиным всегда проходят в доброжелательном тоне. Об этом в интервью Deutschlandfunk рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Тон всегда доброжелательный, даже если есть очень-очень разные взгляды на [украинский] вопрос, которые тоже чётко изложены, в том числе и с моей стороны", — отметил он.

По словам канцлера, в переговорах с Путиным, которые проходили в последнее время, есть подвижки. Однако, как заметил Шольц, они не были значительными. Канцлер подчеркнул важность взаимодействия, даже когда участники не питают иллюзий относительно его итога.

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Ранее Шольц заявил, что Путин не изменил своей позиции по Украине. При этом, по мнению немецкого канцлера, важно сохранить диалог между сторонами.

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Getty Images / Carstensen – Pool

Никита Осипов

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