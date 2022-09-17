Шольц рассказал о тоне Путина во время переговоров
Шольц: Беседы с Путиным всегда проходят в доброжелательном тоне
Переговоры с российским лидером Владимиром Путиным всегда проходят в доброжелательном тоне. Об этом в интервью Deutschlandfunk рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Тон всегда доброжелательный, даже если есть очень-очень разные взгляды на [украинский] вопрос, которые тоже чётко изложены, в том числе и с моей стороны", — отметил он.
По словам канцлера, в переговорах с Путиным, которые проходили в последнее время, есть подвижки. Однако, как заметил Шольц, они не были значительными. Канцлер подчеркнул важность взаимодействия, даже когда участники не питают иллюзий относительно его итога.
Ранее Шольц заявил, что Путин не изменил своей позиции по Украине. При этом, по мнению немецкого канцлера, важно сохранить диалог между сторонами.
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