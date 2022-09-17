Шольц рассказал о тоне Путина во время переговоров

Переговоры с российским лидером Владимиром Путиным всегда проходят в доброжелательном тоне. Об этом в интервью Deutschlandfunk рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Тон всегда доброжелательный, даже если есть очень-очень разные взгляды на [украинский] вопрос, которые тоже чётко изложены, в том числе и с моей стороны", — отметил он.

По словам канцлера, в переговорах с Путиным, которые проходили в последнее время, есть подвижки. Однако, как заметил Шольц, они не были значительными. Канцлер подчеркнул важность взаимодействия, даже когда участники не питают иллюзий относительно его итога.