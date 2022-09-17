Минобороны Азербайджана: Более 280 человек пострадали при эскалации на границе с Арменией

Более 280 военных Азербайджана получили ранения во время эскалации на границе с Арменией, причём лишь 43 бойца вернулись в строй. Учитывая пострадавших среди мирного населения, всего 230 людям требуется помощь. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Из 282 военнослужащих, получивших ранения, после оказания первой помощи в строй вернулось 43 человека, состояние 115 человек удовлетворительное, 103 человек — средней тяжести, 21 человека оценивается как тяжёлое", — указывается в сообщении.