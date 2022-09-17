Минобороны Азербайджана: Более 280 человек пострадали при эскалации на границе с Арменией
Более 280 военных Азербайджана получили ранения во время эскалации на границе с Арменией, причём лишь 43 бойца вернулись в строй. Учитывая пострадавших среди мирного населения, всего 230 людям требуется помощь. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.
"Из 282 военнослужащих, получивших ранения, после оказания первой помощи в строй вернулось 43 человека, состояние 115 человек удовлетворительное, 103 человек — средней тяжести, 21 человека оценивается как тяжёлое", — указывается в сообщении.
Также пострадали двое мирных жителей, одного из них отпустили домой после оказания первой помощи, а состояние второго оценивается как среднее. Вместе с тем РИА "Новости" со ссылкой на ведомство сообщило, что число погибших при эскалации на армяно-азербайджанской границе увеличилось до 79.
Напомним, официальный Ереван 13 сентября заявил об ударах Азербайджана по приграничным городам. Ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. После этого в Армению прибыла оперативная группа Объединённого штаба ОДКБ. 14 сентября Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня, в итоге сторонам удалось договориться о перемирии.
ТАСС / EPA / ROMAN ISMAYILOV