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17 сентября, 11:40

Ретивых и Ступак победили в спринте на летнем чемпионате России по лыжным гонкам

Олимпийская чемпионка в эстафете Юлия Ступак выиграла спринт классическим стилем на летнем первенстве России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Тюмени.

Ступак преодолела дистанцию за 3 минуты 59,30 секунды. В тройку призёров также попали Анна Грухвина и Алёна Баранова.

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У мужчин в аналогичном виде программы победил Глеб Ретивых, показавший результат 3 минуты 32,19 секунды. Вторым стал Андрей Кузнецов, третьим — Сергей Ардашев (+0,88).

Ранее Лайф сообщал, что лидеры сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов и Наталья Непряева не смогут выступить на летнем чемпионате страны. Первенство в Тюмени продлится до 20 сентября.

Обложка ©

Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / yulia_belorukova, © Getty Images / Stanko Gruden / Agence Zoom

Роман Фейгин

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