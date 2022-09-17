Ретивых и Ступак победили в спринте на летнем чемпионате России по лыжным гонкам

Олимпийская чемпионка в эстафете Юлия Ступак выиграла спринт классическим стилем на летнем первенстве России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Тюмени.

Ступак преодолела дистанцию за 3 минуты 59,30 секунды. В тройку призёров также попали Анна Грухвина и Алёна Баранова.

У мужчин в аналогичном виде программы победил Глеб Ретивых, показавший результат 3 минуты 32,19 секунды. Вторым стал Андрей Кузнецов, третьим — Сергей Ардашев (+0,88).