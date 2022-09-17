В Мюнхене впервые с начала пандемии открылся "Октоберфест"

Знаменитый пивной фестиваль "Октоберфест" открылся в немецком Мюнхене впервые с начала пандемии. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Продлится фестиваль до 3 октября. При этом каких-либо коронавирусных ограничений в этом году не предусмотрено. Традиционно "Октоберфест" начался с откупоривания мэром города Дитером Райтером первой бочки пива с восклицанием "O'zapft is!" ("Он откупорен").

По словам премьер-министра земли Бавария Маркуса Зёдера, которые приводит агентство DPA, количество заражений ковидом увеличится в ходе праздника, однако взрывного роста не случится. При этом министр здравоохранения Карл Лаутербах всё же призвал гостей не терять бдительность.

"Не хочу портить всем настроение, но при посещении "Октоберфеста" нужно сохранять осторожность. Не советую ходить туда людям с хроническими заболеваниями", — сказал глава ведомства.