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17 сентября, 11:33

В Екатеринбурге водитель в эпилептическом припадке протаранил ограждения тротуара

В Екатеринбурге водитель, предположительно, в эпилептическом припадке протаранил металлический забор тротуара у филармонии на улице Карла Либкнехта. Видео с места происшествия попало в распоряжение Лайфа.

В Екатеринбурге водитель в эпилептическом припадке протаранил ограждения тротуара. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На кадрах видно, как искорёженный автомобиль Chevrolet Niva, стоит на тротуаре у перехода. У него сильно деформированы передняя и боковая части, помят капот, отсутствует бампер. Рядом валяются детали машины и фрагменты металлической конструкции.

По предварительным данным, у водителя случился эпилептический припадок, во время которого он нажал на газ и вылетел на пешеходную зону. На место приехала скорая помощь. Однако пострадавших, кроме владельца авто, нет. О его состоянии пока ничего не известно.

Виновник скрылся: В ДТП с участием фуры и школьного автобуса погибли 19 детей и двое взрослых

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Ранее Лайф рассказывал, как на Камчатке водитель не заметил попавшего под колёса ребёнка и проехался по нему несколько раз. Момент ДТП сняли камеры видеонаблюдения, а кадры быстро распространились в Сети.

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LIFE

Григорий Воронцов

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