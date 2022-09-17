В Екатеринбурге водитель, предположительно, в эпилептическом припадке протаранил металлический забор тротуара у филармонии на улице Карла Либкнехта. Видео с места происшествия попало в распоряжение Лайфа.

В Екатеринбурге водитель в эпилептическом припадке протаранил ограждения тротуара. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На кадрах видно, как искорёженный автомобиль Chevrolet Niva, стоит на тротуаре у перехода. У него сильно деформированы передняя и боковая части, помят капот, отсутствует бампер. Рядом валяются детали машины и фрагменты металлической конструкции.

По предварительным данным, у водителя случился эпилептический припадок, во время которого он нажал на газ и вылетел на пешеходную зону. На место приехала скорая помощь. Однако пострадавших, кроме владельца авто, нет. О его состоянии пока ничего не известно.