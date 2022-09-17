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Опубликовано 17 сентября 2022, 11:31

Итальянский журналист Сорби, подорвавшийся на мине ВСУ под Херсоном, прошёл лечение в РФ

Итальянский журналист Маттиа Сорби, который подорвался на украинской мине в Херсонской области, прошёл лечение в РФ. Об этом говорится в заявлении Российского Красного Креста (РКК).

"Итальянский журналист, подорвавшийся на мине в Херсонской области, прошёл лечение и уже находится на пути домой — в Италию. Лечение в России, сопровождение и трансфер по российской территории иностранного журналиста организовал Российский Красный Крест", — сказано в сообщении.

По словам председателя РКК Павла Савчука, помочь в возвращении журналиста на родину попросил президент Итальянского Красного Креста Франческо Рокка, и российская сторона оперативно откликнулась на обращение. Он добавил, что за Сорби хорошо ухаживали врачи и его состояние здоровья сейчас стабильное. Херсонская больница, в которой был журналист, обеспечила его перевозку в Крым, где РКК продолжила транспортировку пострадавшего в Минеральные Воды, там было проведено полное медицинское обследование.

После этого специалисты Российского Красного Креста сопроводили Маттиа на прямой рейс до Италии, сейчас жизни Сорби ничего не угрожает, подчеркнули в организации. Рокка поблагодарил РКК и Савчука за поддержку в этой "деликатной операции".

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Лайф напоминает, что ранее ВС РФ сорвали очередную провокацию украинских военных, которые привезли итальянского журналиста Маттиа Сорби на минное поле в Херсонской области, чтобы обвинить Россию в его гибели. Сорби в результате происшествия получил тяжёлые ранения.

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T.me / readovkanews

Никита Осипов
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