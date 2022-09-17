Минобороны: ВС РФ уничтожили более 230 украинских бойцов ударами по бригадам ВСУ в ДНР

Вооружённые силы России уничтожили более 230 украинских военных, ударив по боевым позициям двух бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 58-й и 93-й мотопехотных бригад в районах Дружковка и Артёмовск, 53-й механизированной бригады в районе Зайцево Донецкой Народной Республики уничтожено более 230 украинских военнослужащих, 10 танков и 23 боевые бронированные машины", — сказал он.