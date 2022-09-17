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Опубликовано 17 сентября 2022, 10:32

Минобороны: ВС РФ уничтожили более 230 украинских бойцов ударами по бригадам ВСУ в ДНР

Вооружённые силы России уничтожили более 230 украинских военных, ударив по боевым позициям двух бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 58-й и 93-й мотопехотных бригад в районах Дружковка и Артёмовск, 53-й механизированной бригады в районе Зайцево Донецкой Народной Республики уничтожено более 230 украинских военнослужащих, 10 танков и 23 боевые бронированные машины", — сказал он.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ. Кроме того, были уничтожены 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Григорий Воронцов
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