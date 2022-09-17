ВСУ возобновили провокации у Запорожской АЭС
Минобороны заявило о возобновившихся провокациях ВСУ у Запорожской АЭС
Вооружённые силы Украины возобновили обстрел территории около Запорожской АЭС для создания угрозы техногенной катастрофы. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Киевский режим возобновил провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток зафиксировано два артиллерийских обстрела дачного посёлка "Волна" и тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции", — сказал он в ходе брифинга.
Всего, добавил Конашенков, было выпущено 15 артиллерийских снарядов из района Никополя Днепропетровской области. Артиллерийские подразделения ВСУ подавлены ответным огнём. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остаётся в норме, добавил представитель ведомства.
Накануне, 16 сентября, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил об обстреле ВСУ береговой линии рядом с ЗАЭС. Он попросил граждан проследовать в защищённые места и помнить о правилах безопасности при угрозе с воздуха.
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