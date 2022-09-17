Вооружённые силы Украины возобновили обстрел территории около Запорожской АЭС для создания угрозы техногенной катастрофы. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Киевский режим возобновил провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток зафиксировано два артиллерийских обстрела дачного посёлка "Волна" и тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции", — сказал он в ходе брифинга.

Всего, добавил Конашенков, было выпущено 15 артиллерийских снарядов из района Никополя Днепропетровской области. Артиллерийские подразделения ВСУ подавлены ответным огнём. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остаётся в норме, добавил представитель ведомства.