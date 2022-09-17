Легковушки столкнулись на трассе под Коломной и загорелись, погиб один из водителей
Водитель легковушки погиб в результате лобового столкновения с авто в Подмосковье
Последствия лобового столкновения двух легковушек в Подмосковье. Обложка © VK / АВТОМОБИЛИСТЫ КОЛОМНЫ (KolomnaRuL)
Водитель "Лады" погиб в результате столкновения с автомобилем "Форд" на автодороге Коломна – Озёры. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главк МВД по Московской области.
Всё произошло утром 17 сентября на 51-м километре в районе посёлка Первомайский. В результате лобового столкновения произошло возгорание одной из машин. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве скорая помощь столкнулась с грузовиком, пострадали два человека — фельдшер и врач. Правоохранители уточнили, что инцидент произошёл вблизи 38-го дома на проспекте Вернадского.