Легковушки столкнулись на трассе под Коломной и загорелись, погиб один из водителей

Водитель "Лады" погиб в результате столкновения с автомобилем "Форд" на автодороге Коломна – Озёры. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главк МВД по Московской области.

Всё произошло утром 17 сентября на 51-м километре в районе посёлка Первомайский. В результате лобового столкновения произошло возгорание одной из машин. На месте работают сотрудники ГИБДД.