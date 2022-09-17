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17 сентября, 10:06

Легковушки столкнулись на трассе под Коломной и загорелись, погиб один из водителей

Водитель легковушки погиб в результате лобового столкновения с авто в Подмосковье

<p>Последствия лобового столкновения двух легковушек в Подмосковье. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/kolomnarul?w=wall-64013390_288268" target="_blank" rel="noopener noreferrer">АВТОМОБИЛИСТЫ КОЛОМНЫ (KolomnaRuL)</a></p>

Последствия лобового столкновения двух легковушек в Подмосковье. Обложка © VK / АВТОМОБИЛИСТЫ КОЛОМНЫ (KolomnaRuL)

Водитель "Лады" погиб в результате столкновения с автомобилем "Форд" на автодороге Коломна – Озёры. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главк МВД по Московской области.

Всё произошло утром 17 сентября на 51-м километре в районе посёлка Первомайский. В результате лобового столкновения произошло возгорание одной из машин. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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Артур Лапсаков

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