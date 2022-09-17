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17 сентября, 10:04

Вучич заявил, что Сербия намерена придерживаться военного нейтралитета

Сербия планирует придерживаться военного нейтралитета и делает это размеренным и твёрдым шагом. Соответствующее заявление сделал президент страны Александр Вучич, выступая в Белграде во время повышения курсантов Военной академии и Военно-медицинской академии до звания подпоручиков.

"Размеренным (шагом. — Прим. Лайфа), потому что никому не угрожаем и не наше дело — создавать вызовы ни одной стране и вызывать страх за чью-либо стабильность. Надёжным, потому что заботимся о каждом человеке, готовым носить военную форму", — сказал глава сербского государства.

Вместе с тем он подчеркнул, что Сербия будет сама укреплять армию страны и заботиться о народе. При этом Вучич отметил, что Белград не намерен уступать "ни пяди своей земли в Косове и Метохии".

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Ранее Вучич заявил, что жители Сербии готовы голосовать против вступления в ЕС из-за двойных стандартов Запада. По его словам, сербы считают, что Европа разрушает территориальную целостность их страны "как молотом", и такое лицемерие граждане республики принять не могут.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова

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