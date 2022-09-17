В Германии испугались ослабления армии из-за поставок оружия Киеву

Поставки оружия Украине из запасов ВС Германии ослабляют армию, поэтому подобные передачи необходимо завершить. Такое заявление сделал глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер в беседе с RND.

"Мы требуем больше не отдавать [оружие] из запасов Бундесвера, а также в скором времени закупить замену тем системам, которые были переданы", — сказал он.

Вюстнер подчеркнул, что Бундесвер понимает желание Украины получить тяжёлое вооружение и Германия может поставить ей боевую машину пехоты (БМП) по линии оборонной промышленности. Однако, уверены в союзе военных, передача оружия и боеприпасов из запасов ВС ФРГ больше не может продолжаться. По словам Вюстнера, каждая новая поставка делает слабее Бундесвер.