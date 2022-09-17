В Германии испугались ослабления армии из-за поставок оружия Киеву
Глава союза Бундесвера Вюстнер выступил против поставок оружия Киеву из резервов
Поставки оружия Украине из запасов ВС Германии ослабляют армию, поэтому подобные передачи необходимо завершить. Такое заявление сделал глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер в беседе с RND.
"Мы требуем больше не отдавать [оружие] из запасов Бундесвера, а также в скором времени закупить замену тем системам, которые были переданы", — сказал он.
Вюстнер подчеркнул, что Бундесвер понимает желание Украины получить тяжёлое вооружение и Германия может поставить ей боевую машину пехоты (БМП) по линии оборонной промышленности. Однако, уверены в союзе военных, передача оружия и боеприпасов из запасов ВС ФРГ больше не может продолжаться. По словам Вюстнера, каждая новая поставка делает слабее Бундесвер.
Лайф рассказывал, что украинский премьер Денис Шмыгаль призвал Германию выделить Киеву ещё больше оружия и финансовой помощи. В частности, он упомянул современные танки Leopard 2 и системы противовоздушной обороны IRIS-T. Вместе с тем в самой ФРГ уже открыто говорят, что её запасы оружия почти истощены из-за поставок Украине.
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