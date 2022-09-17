На 91-м году жизни скончался режиссёр фильмов про Шерлока Холмса Игорь Масленников

Режиссёр и народный артист РСФСР Игорь Масленников, который создал фильмы про Шерлока Холмса, умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

О смерти Масленникова организации стало известно от его дочери, она позвонила с этой нелёгкой вестью утром. Похоронами кинодеятеля намерен заниматься Союз кинематографистов Санкт-Петербурга, в этом городе и жил режиссёр.

Режиссёр, сценарист Игорь Масленников родился в Нижегородской области 26 октября 1931 года. После окончания в 1954 году филологического факультета Ленинградского государственного университета Масленников пошёл работать на телевидение для организации молодёжной редакции. В 1967-м он также окончил Высшие режиссёрские курсы при киностудии "Ленфильм" Григория Козинцева и дебютировал с фильмом "Личная жизнь Кузяева Валентина". Огромную известность получил благодаря работе над циклом кинокартин "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и трилогией "Зимняя вишня".