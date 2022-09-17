Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели мужчины при обстреле ВСУ
В результате обстрела Донецка со стороны Вооружённых сил Украины погиб мужчина. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Петровского района погиб мужчина. Анкетные данные уточняются", — написал он.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли белгородское село Красный Хутор. В результате пострадала местная жительница.
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