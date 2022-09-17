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17 сентября, 10:12

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели мужчины при обстреле ВСУ

В результате обстрела Донецка со стороны Вооружённых сил Украины погиб мужчина. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Петровского района погиб мужчина. Анкетные данные уточняются", — написал он.

Власти Запорожья заявили об обстреле ВСУ береговой линии рядом с ЗАЭС

Власти Запорожья заявили об обстреле ВСУ береговой линии рядом с ЗАЭС

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли белгородское село Красный Хутор. В результате пострадала местная жительница.

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Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Генеральный штаб ВСУ

Светлана Оперук

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