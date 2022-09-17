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17 сентября, 10:13

Диетолог рассказал, как создать полезную домашнюю консервацию

Диетолог Гинзбург: Лечо и квашеная капуста являются самыми полезными домашними заготовками

Лечо и квашеная капуста являются самыми полезными домашними заготовками. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал врач-диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

"Полезным будет лечо без уксуса и большого количества дешёвого растительного масла. Безусловную пользу принесёт квашеная капуста, в ней содержатся бактерии пробиотической группы, которые улучшают работу кишечника и поддерживают иммунную систему организма", — отметил он.

Врач подчеркнул, что квашеную капусту необходимо промывать под проточной водой перед добавлением в салаты и супы. Специалист добавил, что лучше готовить консервированные продукты со специями, оливковым маслом и томатной пастой. В них не стоит добавлять большое количество соли и сахара, подчеркнул эксперт.

Кроме того, диетолог посоветовал не делать заготовки, которые нужно варить в рассоле. Они повышают содержание соли в организме, что вредит здоровью, заметил врач. Особенно такие продукты лучше не употреблять при наличии хронических заболеваний, заключил Гинзбург.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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