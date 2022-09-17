Косметолог раскрыла, как пить молоко и не страдать от акне

В последнее время люди всё чаще стали сталкиваться со средней или тяжёлой формой акне. И рост таких случаев связан с большим количеством потребляемого молока, ведь на самом деле допустимый объём этого продукта в день не может превышать 150 миллилитров. Об этом рассказала Лайфу косметолог Оксана Кохнович.

"В последние годы действительно отмечается рост акне и, действительно, прослеживается параллель, что люди стали больше употреблять молока. Не в чистом виде, а в кофе!" — сказала эксперт.

Как оказалось, пациенты со средней или тяжёлой формой акне выпивают минимум две или три чашки латте или капучино в день. А кофе сопровождается печеньем или конфетой. Но стоит помнить, что взрослому человеку достаточно употреблять в день не более 100–150 миллилитров молока. Кохнович подчеркнула, что дети нуждаются в этом продукте больше, поскольку он способствует росту организма. Однако взрослому человеку такие свойства молока только навредят. Так, факторы роста, а иногда гормоны и антибиотики, которые содержатся в данном продукте, стимулируют сальные железы выделять ещё больше кожного сала, что чревато появлением новых гнойников на лице, рассказала косметолог. При воспалениях на лице Кохнович посоветовала исключить коровье молоко, а кофе делать на любом растительном.