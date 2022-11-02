Учёные рассказали, как из-за плохого сна можно лишиться зрения

Учёные из Сычуаньского университета в ходе исследования сумели установить, что плохой сон может стать причиной развития глаукомы, которая характеризуется прогрессирующей потерей светочувствительных клеток в глазу и вызывает слепоту. Результаты их работы опубликовал BMJ Open.

В ходе исследования учёные проанализировали данные о 410 тысячах добровольцев, которые хранились в крупной базе генетических данных UK Biobank. У каждого из них были зафиксированы признаки нарушения сна: бессонница, храп, переизбыток сна или же недосып, а также дневная сонливость. Все эти данные сравнили с частотой развития у людей глаукомы. В итоге она была выявлена у 8690 добровольцев за десять лет исследования.

Недостаток или избыток сна были связаны с возможной потерей зрения у 8% людей, бессонница — у 12%, храп — у 4%, дневная сонливость — сразу у 20% участников эксперимента. Среди них чаще встречались мужчины и хронические курильщики. Учёные объясняют это тем, что внутреннее давление глаза повышается, когда человек лежит, а храп может привести к повреждению зрительного нерва, что увеличивает риск развития глаукомы.