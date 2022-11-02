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2 ноября, 11:28

Российские военные поразили пункт управления полка Нацгвардии ВСУ в ДНР

Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления 15-го полка Нацгвардии Вооружённых сил Украины (ВСУ) неподалёку от Кировска в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражён пункт управления 15-го полка Нацгвардии Украины в районе населённого пункта Кировск Донецкой Народной Республики, а также 73 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 169 районах", — заявил представитель ведомства.

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Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы России предотвратили попытку атаки ВСУ на Купянском направлении, уничтожив до 150 украинских военных и наёмников.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Артур Белкин

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