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2 ноября, 08:14

Пушилин рассказал о боях за Павловку на Угледарском направлении

Союзные силы ведут бои с ВСУ за Павловку на Угледарском направлении. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "России 24".

"Наши подразделения продолжают продвижение, продолжаются бои за Павловку, в районе Новомихайловки тоже продолжается продвижение наших сил", охарактеризовал он обстановку на передовой.

Пушилин сообщил, что в Марьинке под Донецком заняты новые позиции

Пушилин сообщил, что в Марьинке под Донецком заняты новые позиции

Ранее Лайф писал, что российские военные в ходе наступления на Южно-Донецком направлении захватили ряд опорных пунктов ВСУ. Штурмовые отряды войск РФ продвинулись в глубину обороны ВСУ более чем на три километра. В итоге нашим бойцам удалось выйти на окраины посёлка Павловка и уничтожить более 100 украинских солдат, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов.

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ТАСС / Донат Сорокин

Марина Калегина

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