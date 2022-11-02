ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 ноября 2022, 08:14
3408

Пушилин рассказал о боях за Павловку на Угледарском направлении

Союзные силы ведут бои с ВСУ за Павловку на Угледарском направлении. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "России 24".

"Наши подразделения продолжают продвижение, продолжаются бои за Павловку, в районе Новомихайловки тоже продолжается продвижение наших сил", охарактеризовал он обстановку на передовой.

Пушилин сообщил, что в Марьинке под Донецком заняты новые позиции
Пушилин сообщил, что в Марьинке под Донецком заняты новые позиции

Ранее Лайф писал, что российские военные в ходе наступления на Южно-Донецком направлении захватили ряд опорных пунктов ВСУ. Штурмовые отряды войск РФ продвинулись в глубину обороны ВСУ более чем на три километра. В итоге нашим бойцам удалось выйти на окраины посёлка Павловка и уничтожить более 100 украинских солдат, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов.

BannerImage

ТАСС / Донат Сорокин

Марина Калегина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Денис Пушилин
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar