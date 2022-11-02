Пушилин рассказал о боях за Павловку на Угледарском направлении

Союзные силы ведут бои с ВСУ за Павловку на Угледарском направлении. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "России 24".

"Наши подразделения продолжают продвижение, продолжаются бои за Павловку, в районе Новомихайловки тоже продолжается продвижение наших сил", — охарактеризовал он обстановку на передовой.

Ранее Лайф писал, что российские военные в ходе наступления на Южно-Донецком направлении захватили ряд опорных пунктов ВСУ. Штурмовые отряды войск РФ продвинулись в глубину обороны ВСУ более чем на три километра. В итоге нашим бойцам удалось выйти на окраины посёлка Павловка и уничтожить более 100 украинских солдат, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов.