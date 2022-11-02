Пушилин сообщил, что в Марьинке под Донецком заняты новые позиции

Союзные силы практически по всей линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике продвигаются вперёд. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

"В целом по всей линии соприкосновения практически везде наши ребята продвигаются вперёд, несмотря на то, что противник подбрасывает свежие резервы. Не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать", — сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Пушилин добавил, что есть успехи на Марьинском направлении — по его словам, есть занятые позиции в самой Марьинке. Как пояснил врио главы республики, освобождение этого населённого пункта позволит отодвинуть противника на нужное расстояние, чтобы не обстреливался, в том числе, Донецк. Пушилин добавил, что есть продвижения со смежными подразделениями в направлении Курдюмовки.

Одной из самых сложных остаётся ситуация на Краснолиманском направлении. По информации врио главы ДНР, на Угледарском направлении продолжаются бои за Павловку. Идут бои на Авдеевском и Артёмовском направлениях.

"На Артёмовском направлении освобождается непосредственно Артёмовск", — сказал Пушилин.