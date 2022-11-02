Кличко раскрыл самый худший сценарий зимы в Киеве

Власти Киева планируют развернуть около тысячи пунктов обогрева в случае полного отсутствия электроэнергии, воды и тепла. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Он отметил, что в связи с ракетными атаками на объекты критической инфраструктуры рассматриваются разные сценарии развития событий.

"Худший — когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения. На этот случай более тысячи пунктов обогрева в нашем городе мы готовим", — написал Кличко в телеграм-канале.