Кличко раскрыл самый худший сценарий зимы в Киеве
Кличко: В Киеве развернут тысячу пунктов обогрева в случае полного отсутствия света и тепла
Власти Киева планируют развернуть около тысячи пунктов обогрева в случае полного отсутствия электроэнергии, воды и тепла. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Он отметил, что в связи с ракетными атаками на объекты критической инфраструктуры рассматриваются разные сценарии развития событий.
"Худший — когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения. На этот случай более тысячи пунктов обогрева в нашем городе мы готовим", — написал Кличко в телеграм-канале.
Он добавил, что уже закуплены энергогенераторы, сделаны запасы воды и всего необходимого, чтобы эти пункты обогрева могли принимать людей. По словам Кличко, граждане смогут в таких местах согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны и получить необходимую помощь.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 40% всей энергетической инфраструктуры страны, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, серьёзно повреждено в результате ударов Вооружённых сил России. А заместитель председателя киевской администрации Пётр Пантелеев не исключил проблемы с отоплением в украинской столице предстоящей зимой.
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