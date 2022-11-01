"Выход в эвакуации": Украинцев призвали массово выселяться из городов, чтобы не замёрзнуть зимой

Украинское издание "Страна" выпустило материал, в котором предлагает украинцам спасаться от ужаса неотапливаемых многоквартирных домов массовым переездом в сельскую местность. По словам автора статьи, помочь жителям Незалежной смогут дрова и другое "альтернативное сырьё".

"Понятно, что, если несколько суток нет отопления, света и воды, для городов выход только в эвакуации", — заявил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

При этом для многих регионов и населённых пунктов нет никаких альтернатив центральному отоплению. Констатируется, что в таком случае украинцам придётся спасаться от холода в пунктах обогрева и у печек-буржуек.