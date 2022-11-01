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1 ноября, 18:54

"Выход в эвакуации": Украинцев призвали массово выселяться из городов, чтобы не замёрзнуть зимой

Украинцам предложили решить проблемы с отоплением массовым переездом из городов в сёла

Украинское издание "Страна" выпустило материал, в котором предлагает украинцам спасаться от ужаса неотапливаемых многоквартирных домов массовым переездом в сельскую местность. По словам автора статьи, помочь жителям Незалежной смогут дрова и другое "альтернативное сырьё".

"Понятно, что, если несколько суток нет отопления, света и воды, для городов выход только в эвакуации", заявил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

При этом для многих регионов и населённых пунктов нет никаких альтернатив центральному отоплению. Констатируется, что в таком случае украинцам придётся спасаться от холода в пунктах обогрева и у печек-буржуек.

Кличко не исключил "большого блэкаута" в Киеве и проблем с отоплением

Кличко не исключил "большого блэкаута" в Киеве и проблем с отоплением

Ранее заместитель председателя киевской администрации Пётр Пантелеев не исключил проблемы с отоплением в украинской столице предстоящей зимой. По его словам, это связано с ударами РФ по энергетической инфраструктуре страны.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Матвей Шандрыголов

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