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Регион
Опубликовано 22 октября 2022, 12:34
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На Украине допустили, что Киев предстоящей зимой останется без отопления

Не исключено, что зимой в многоквартирных домах Киева несколько суток или недель не будет отопления. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя киевской администрации Пётр Пантелеев.

"Такая вероятность есть (остаться без отопления. — Прим. Лайфа). Это связано не с дефицитом газа, а с тем, что Россия атакует энергетические объекты Украины", — сказал он в интервью украинскому изданию "Экономическая правда".

Пантелеев также отметил, что коммунальные службы украинской столицы планируют дальнейшую деятельность с учётом того, какие конкретно случаи будут.

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Ранее глава правления украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что в следующем сезоне государство может перейти на отапливание домов мусором. По его словам, использование альтернативных источников энергии выгоднее закупок газа.

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Наталья Исакова
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