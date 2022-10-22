На Украине допустили, что Киев предстоящей зимой останется без отопления

Не исключено, что зимой в многоквартирных домах Киева несколько суток или недель не будет отопления. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя киевской администрации Пётр Пантелеев.

"Такая вероятность есть (остаться без отопления. — Прим. Лайфа). Это связано не с дефицитом газа, а с тем, что Россия атакует энергетические объекты Украины", — сказал он в интервью украинскому изданию "Экономическая правда".

Пантелеев также отметил, что коммунальные службы украинской столицы планируют дальнейшую деятельность с учётом того, какие конкретно случаи будут.