Двое осуждённых сбежали из колонии-поселения в Новосибирске

В Новосибирске двое осуждённых сбежали из колонии-поселения № 8. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН РФ.

"В ходе проведения плановой проверки осуждённых было выявлено отсутствие Усарова Сергея Дамировича и Кащенко Игоря Александровича, отбывающих наказание на участке колонии-поселения при ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области", — отмечается в релизе.



В ГУФСИН пояснили, что в колониях-поселениях осуждённые содержатся без охраны, но под надзором администрации учреждения. Беглецы воспользовались правом носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи. По факту побега возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте областной прокуратуры. Оба сбежавших были осуждены за преступления против собственности.