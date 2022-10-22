Двое осуждённых сбежали из колонии-поселения в Новосибирске
Сбежавшие Усаров и Кащенко. Обложка © VK / ГУФСИН Новосибирск
В Новосибирске двое осуждённых сбежали из колонии-поселения № 8. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН РФ.
"В ходе проведения плановой проверки осуждённых было выявлено отсутствие Усарова Сергея Дамировича и Кащенко Игоря Александровича, отбывающих наказание на участке колонии-поселения при ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области", — отмечается в релизе.
В ГУФСИН пояснили, что в колониях-поселениях осуждённые содержатся без охраны, но под надзором администрации учреждения. Беглецы воспользовались правом носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи. По факту побега возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте областной прокуратуры. Оба сбежавших были осуждены за преступления против собственности.
Ранее сообщалось, что на Алтае задержали сбежавшего из колонии рецидивиста. 43-летний Василий Титанаков с 20-летнего возраста регулярно был судим за кражи, побои, истязание несовершеннолетнего и угрозы убийством.