Читатели немецкого журнала Spiegel выступили против требования глав МИД и Минобороны Германии Анналены Бербок и Кристины Ламбрехт выделить 2,2 миллиарда евро на поставки оружия Украине в 2023 году.

"Глупости. Мы уже поставили достаточно дорогое оружие на Украину, а Германии с её высоким уровнем долга нужны бюджетные средства для собственных граждан и предприятий. Вместо того чтобы выступать за войну, Бербок лучше было бы выступить с дипломатической инициативой о прекращении огня", — написал один из пользователей.

Другой отметил, что Бербок и Ламбрехт называют себя пацифистками, но при этом спонсируют войну. Кто-то даже задался вопросом, куда делись высокопоставленные политики, заботящиеся о мирных инициативах. По словам комментаторов, пока власти Германии снабжают Украину деньгами, в немецких школах отменяются занятия на месяцы из-за нехватки учителей. Берлин должен определить приоритеты, к числу которых, отметил пользователь, явно не относятся дети. Ещё один подчеркнул, что местные власти не волнуют судьбы страны и её народа, но при этом они готовы поставить на карту всё ради идеологии.

"Зелёные уже настолько глубоко втянуты в эту войну, что вряд ли смогут повернуть назад. Например, Бербок уже давно призывает к повторному завоеванию Крыма. Хороший пример спирали эскалации", — добавил другой комментатор.