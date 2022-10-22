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22 октября, 12:01

ВСУ задействовали все имеющиеся виды ракет при обстрелах Каховской ГЭС

ВСУ задействовали все имеющиеся виды ракет при обстрелах Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом в эфире "Соловьёв Live" заявил глава Администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.

"Всё возможное ракетное оружие, которое находится в руках украинских вооружённых сил и поставлено коллективным Западом либо сохранилось со времён Советского Союза, оно было применено по Каховской ГЭС", — сказал он.

Леонтьев уточнил, что ГЭС и Новая Каховка почти каждый день подвергаются ракетным обстрелам, в том числе ВСУ активно используют американские HIMARS и HARM. Число снарядов, которые были выпущены по ГЭС за сутки, достигает 120 единиц. При этом руководитель администрации отметил, что российская система ПВО научилась противостоять таким обстрелам и перехватывает большую часть ракет.

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Ранее Леонтьев назвал ложью заявления Киева о минировании ГЭС. Он рассказал, что впервые был на станции 24 февраля и часто бывает на объекте, разговоров о минировании со стороны России не ведётся.

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ТАСС / Валерий Стурит

Наталья Исакова

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