ВСУ задействовали все имеющиеся виды ракет при обстрелах Каховской ГЭС
ВСУ задействовали все имеющиеся виды ракет при обстрелах Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом в эфире "Соловьёв Live" заявил глава Администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.
"Всё возможное ракетное оружие, которое находится в руках украинских вооружённых сил и поставлено коллективным Западом либо сохранилось со времён Советского Союза, оно было применено по Каховской ГЭС", — сказал он.
Леонтьев уточнил, что ГЭС и Новая Каховка почти каждый день подвергаются ракетным обстрелам, в том числе ВСУ активно используют американские HIMARS и HARM. Число снарядов, которые были выпущены по ГЭС за сутки, достигает 120 единиц. При этом руководитель администрации отметил, что российская система ПВО научилась противостоять таким обстрелам и перехватывает большую часть ракет.
Ранее Леонтьев назвал ложью заявления Киева о минировании ГЭС. Он рассказал, что впервые был на станции 24 февраля и часто бывает на объекте, разговоров о минировании со стороны России не ведётся.
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ТАСС / Валерий Стурит