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Регион
Опубликовано 22 октября 2022, 12:01
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ВСУ задействовали все имеющиеся виды ракет при обстрелах Каховской ГЭС

ВСУ задействовали все имеющиеся виды ракет при обстрелах Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом в эфире "Соловьёв Live" заявил глава Администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.

"Всё возможное ракетное оружие, которое находится в руках украинских вооружённых сил и поставлено коллективным Западом либо сохранилось со времён Советского Союза, оно было применено по Каховской ГЭС", — сказал он.

Леонтьев уточнил, что ГЭС и Новая Каховка почти каждый день подвергаются ракетным обстрелам, в том числе ВСУ активно используют американские HIMARS и HARM. Число снарядов, которые были выпущены по ГЭС за сутки, достигает 120 единиц. При этом руководитель администрации отметил, что российская система ПВО научилась противостоять таким обстрелам и перехватывает большую часть ракет.

На Каховском водохранилище увеличили сброс воды для минимизации ущерба при разрушении ГЭС
На Каховском водохранилище увеличили сброс воды для минимизации ущерба при разрушении ГЭС

Ранее Леонтьев назвал ложью заявления Киева о минировании ГЭС. Он рассказал, что впервые был на станции 24 февраля и часто бывает на объекте, разговоров о минировании со стороны России не ведётся.

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ТАСС / Валерий Стурит

Наталья Исакова
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