ВСУ задействовали все имеющиеся виды ракет при обстрелах Каховской ГЭС

ВСУ задействовали все имеющиеся виды ракет при обстрелах Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом в эфире "Соловьёв Live" заявил глава Администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.

"Всё возможное ракетное оружие, которое находится в руках украинских вооружённых сил и поставлено коллективным Западом либо сохранилось со времён Советского Союза, оно было применено по Каховской ГЭС", — сказал он.

Леонтьев уточнил, что ГЭС и Новая Каховка почти каждый день подвергаются ракетным обстрелам, в том числе ВСУ активно используют американские HIMARS и HARM. Число снарядов, которые были выпущены по ГЭС за сутки, достигает 120 единиц. При этом руководитель администрации отметил, что российская система ПВО научилась противостоять таким обстрелам и перехватывает большую часть ракет.