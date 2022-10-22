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Регион
Опубликовано 22 октября 2022, 09:27
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Глава Каховского района Леонтьев назвал ложью заявления Киева о минировании ГЭС

Заявления украинской стороны о минировании Россией Каховской ГЭС не более чем инсинуация и ложь. Об этом заявил глава Администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

"Инсинуации насчёт минирования ГЭС ещё с апреля месяца, в каком воспалённом мозгу это возникло, это совершенно откровенная ложь", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".

По словам Леонтьева, он впервые был на ГЭС 24 февраля и часто бывает на объекте, разговоров о минировании со стороны РФ не ведётся, задачей стоит минимизировать присутствие войск на гражданском объекте. Однако станция ежедневно подвергается обстрелам со стороны украинских военных, добавил глава администрации. Ситуация из-за этого не критичная, но необходимо с большим вниманием готовиться к возможным сложностям, власти к этому готовы.

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Сейчас вода из Каховского водохранилища сбрасывается вниз по течению Днепра, чтобы понизить уровень и объём воды в нём и минимизировать ущерб в случае разрушения ГЭС, объяснил Леонтьев.

"ГЭС продолжает работать, хотя три агрегата вышли из строя. Она не останавливала работы ни на один день с 24 февраля. Последнюю неделю увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которое хлынет вниз по течению, было бы меньше", — заметил он.

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Ранее командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что Киев намерен нанести массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС. По словам военачальника, Вооружённые силы РФ располагают соответствующими данными.

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Артур Лапсаков
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