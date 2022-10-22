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22 октября, 09:05

Первая женщина-премьер в Италии Джорджа Мелони приведена к присяге

В качестве нового премьер-министра Италии приведена к присяге лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони. Торжественную церемонию из президентского Квиринальского дворца транслирует телеканал RaiNews.

"Джорджия Мелони была приведена к присяге в качестве премьер-министра. Присяга — в руках президента республики Серджио Маттареллы. После прочтения ритуальной формулы формальный акт, которым она официально становится новым премьером, был завершён", — говорится в одной из публикаций.

Мелони стала первой женщиной-премьером в Италии. На церемонии также присутствовала её семилетняя дочь Джиневра. Вместе с главой правительства к присяге приводятся 24 министра, шестеро из которых женщины. Так, в новый кабмин Италии вошли представители партий "Братья Италии", "Лига" и "Вперёд, Италия". Они входят в правоцентристскую коалицию, которая победила на парламентских выборах 25 сентября.

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О том, что Джорджа Мелони стала первой женщиной-премьером в истории Италии, стало известно накануне. Вместе с тем она сформировала состав нового кабинета министров.

Обложка ©

Getty Images / Antonio Masiello

Светлана Оперук

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