Шольц назвал число немцев, не согласных с антироссийской политикой
Шольц: Почти треть немцев не довольны антироссийскими санкциями и поставками оружия Киеву
Почти треть немцев разных политических взглядов не довольны санкциями против России и поставками оружия на Украину. Соответствующее заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц.
"Во время разговоров с гражданами у меня сложилось впечатление, что с политикой санкций и поставками оружия не согласны 20–30%. Среди них есть избиратели практически всех политических взглядов", — сказал он в интервью немецкому изданию Die Welt.
Однако, по словам Шольца, Берлин не намерен прекращать помогать Киеву. При этом он добавил, что Москва никогда не угрожала Германии эскалацией украинского кризиса.
А ранее Лайф писал, что Германия обучит пять тысяч бойцов ВСУ в рамках тренировочной миссии ЕС. Как сообщили СМИ, немцы предусмотрели для украинцев несколько ступеней тренировок.