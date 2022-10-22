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22 октября, 09:01

Шольц назвал число немцев, не согласных с антироссийской политикой

Шольц: Почти треть немцев не довольны антироссийскими санкциями и поставками оружия Киеву

Почти треть немцев разных политических взглядов не довольны санкциями против России и поставками оружия на Украину. Соответствующее заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

"Во время разговоров с гражданами у меня сложилось впечатление, что с политикой санкций и поставками оружия не согласны 20–30%. Среди них есть избиратели практически всех политических взглядов", — сказал он в интервью немецкому изданию Die Welt.

Однако, по словам Шольца, Берлин не намерен прекращать помогать Киеву. При этом он добавил, что Москва никогда не угрожала Германии эскалацией украинского кризиса.

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А ранее Лайф писал, что Германия обучит пять тысяч бойцов ВСУ в рамках тренировочной миссии ЕС. Как сообщили СМИ, немцы предусмотрели для украинцев несколько ступеней тренировок.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова

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