Шольц назвал число немцев, не согласных с антироссийской политикой

Почти треть немцев разных политических взглядов не довольны санкциями против России и поставками оружия на Украину. Соответствующее заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

"Во время разговоров с гражданами у меня сложилось впечатление, что с политикой санкций и поставками оружия не согласны 20–30%. Среди них есть избиратели практически всех политических взглядов", — сказал он в интервью немецкому изданию Die Welt.

Однако, по словам Шольца, Берлин не намерен прекращать помогать Киеву. При этом он добавил, что Москва никогда не угрожала Германии эскалацией украинского кризиса.