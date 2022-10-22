Россияне стали больше интересоваться финансами и копить деньги

У жителей России в последнее время выросла финансовая грамотность, люди стали активнее интересоваться темой доходов. Так считает пиар-директор интернет-сервиса выбора финансовых и страховых услуг "Сравни.ру" Юлия Зотова.

Специалист прокомментировала результаты исследования, согласно которому 33% россиян каждый месяц стараются откладывать более трети заработка, 37% копят меньше, а 30% вообще не откладывают деньги. Кроме того, 23% опрошенных начали вести семейную бухгалтерию с февраля 2022 года.

"Мы понимаем, что в связи с последними событиями люди начали более тщательно относиться к своему бюджету. В периоды финансовых кризисов и какой-то нестабильности люди очень тщательно смотрят на свои траты, экономят, откладывают, проверяют финансовые продукты, сравнивают, стараются отказываться от каких-то развлечений, даже иногда отказываться от крупных покупок, перенося их на более стабильные периоды. Чаще всего копят на какие-то крупные покупки. Это недвижимость, автомобили, крупная бытовая техника", — рассказала Зотова в интервью радио "Комсомольская правда".

Эксперт считает, что люди, которые отказываются копить, не могут себе этого позволить или надеются на скорое улучшение ситуации. Или же им попросту нужны деньги, чтобы погасить кредит.

По мнению финансиста, результаты опроса говорят о положительной динамике, ведь примерно треть населения страны копит доходы, а около 38% читают СМИ о финансах и разбираются в этой теме.