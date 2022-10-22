У берегов Коста-Рики пропал частный самолёт с пятью гражданами Германии

Частный самолёт с пятью немцами на борту пропал у берегов Коста-Рики, причём воздушное судно следовало из Мексики, сообщил министр общественной безопасности страны Хорхе Торрес в видеообращении, которое опубликовало издание Observador.

"Около 18:00 (03:00 мск. — Прим. Лайфа) мы получили сообщение о [потере] частного самолёта, следовавшего из Мексики в аэропорт города Лимона. На борту находились пять пассажиров немецкой национальности", — сказал он.

По словам министра, авиасудно потеряло связь с диспетчерами, когда пролетало над районом Парисмина в коста-риканском Карибском бассейне. После этого был активирован аварийный протокол с участием береговой охраны и службы воздушного наблюдения.