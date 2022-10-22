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22 октября, 05:42

Мог задеть ветку: В США одномоторный самолёт упал на многоквартирный дом

В США одномоторный самолёт врезался в жилой дом, находившиеся на борту погибли

<p>Последствия авиакатастрофы в американском городе Кин. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/rogerca19127954/status/1583683607721566211?s=46&t=Mb3RPQmgpgzBQcpWYu2y0Q" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RogerCa19127954</a></p>

Последствия авиакатастрофы в американском городе Кин. Обложка © Twitter / RogerCa19127954

Малогабаритный самолёт врезался в многоквартирный дом в американском городе Кин, расположенном в штате Нью-Гэмпшир. Как сообщили местные власти, все находившиеся на борту погибли.

"Самолёт врезался в многоквартирный дом вблизи аэропорта Кин. <…> Пострадавших [среди жильцов] нет. К сожалению, те, кто был в самолёте, погибли", — указывается в посте.

Как сообщили телекомпании CBS в Федеральном авиационном управлении США (FAA), в здание врезался одномоторный самолёт Beechcraft Sierra. В настоящий момент нет данных по поводу того, сколько человек было на борту. В результате падения в двухэтажном здании произошёл пожар, спасатели успели вызволить жильцов. Хозяин дома Уэйн Браун предположил, что самолёт задел ветку при посадке.

Пожар в результате авиакатастрофы в американском городе Кин. Видео © Twitter / bscott8984

"Должно быть, у них были проблемы, потому что взлётно-посадочная полоса, вероятно, находится в полумиле от дома. Вероятно, они задели ветку, и самолёт развернулся на 90 градусов, и он просто врезался прямо в дом", — сказал он.

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Ранее Лайф писал, как самолёт с девятью пассажирами упал в океан у берегов США. На борту находилось девять человек, в том числе один ребёнок.

Светлана Оперук

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