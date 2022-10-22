Мог задеть ветку: В США одномоторный самолёт упал на многоквартирный дом

Малогабаритный самолёт врезался в многоквартирный дом в американском городе Кин, расположенном в штате Нью-Гэмпшир. Как сообщили местные власти, все находившиеся на борту погибли.

"Самолёт врезался в многоквартирный дом вблизи аэропорта Кин. <…> Пострадавших [среди жильцов] нет. К сожалению, те, кто был в самолёте, погибли", — указывается в посте.

Как сообщили телекомпании CBS в Федеральном авиационном управлении США (FAA), в здание врезался одномоторный самолёт Beechcraft Sierra. В настоящий момент нет данных по поводу того, сколько человек было на борту. В результате падения в двухэтажном здании произошёл пожар, спасатели успели вызволить жильцов. Хозяин дома Уэйн Браун предположил, что самолёт задел ветку при посадке.

Пожар в результате авиакатастрофы в американском городе Кин. Видео © Twitter / bscott8984

"Должно быть, у них были проблемы, потому что взлётно-посадочная полоса, вероятно, находится в полумиле от дома. Вероятно, они задели ветку, и самолёт развернулся на 90 градусов, и он просто врезался прямо в дом", — сказал он.